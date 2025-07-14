ترامب يكشف هوية جهة ستتولى تنسيق تسليم الأسلحة لكييف

​كشف الرئيس الأمريكي بأن حلف "الناتو" ومندوبه الأمريكي سينسقان عمليات تسليم الأسلحة الأمريكية الى أوكرانيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف " " في ، إن "الحلف سيكون هو من ينسق هذا الأمر وسيتعاونون بنشاط مع الموجود هنا، وهو ممثل ممتاز للولايات المتحدة في الحلف، وسوف يقوم بتنسيق كل شيء".

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن حلف "الناتو"، الذي تنتمي واشنطن إلى عضويته، سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيوردها الحلف إلى أوكرانيا في وقت لاحق.

وفي ذات الوقت، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق ذا الصلة مع (الناتو) تم التوصل إليه في قمة الحلف الشهر الماضي، وبموجبه "تورد الأسلحة إلى الناتو، الذي سيسدد التكلفة الكاملة 100% لتلك الأسلحة".

يذكر أن ترامب صرح في وقت سابق بأنه "يشعر بخيبة أمل من تصرفات " في ما يخص الأزمة الأوكرانية، متوعدا الإعلان عن "مفاجأة صغيرة" لموسكو.