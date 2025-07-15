الجمارك تبدأ العمل التجريبي لإجراءات الرقابة المتزامنة للبيانات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إنه "بإشراف مباشر من مدير عام الهيئة ثامر ، بدأ العمل التجريبي في قسم تدقيق التعريفة الكمركية لإجراءات التدقيق الآني للبيانات المنجزة ضمن المعاملات الكمركية الإلكترونية عبر نظام الأسكودا".وأضافت أن "أعمال الرقابة والتدقيق تم تطبيقها ابتداءً من مركز ، على أن تشمل المرحلة الثانية مركز طريبيل، مع خطط لتعميم التجربة على جميع المراكز الحدودية مستقبلاً، حيث يتضمن البرنامج تدقيق جميع المعاملات الكمركية المنجزة إلكترونياً من خلال مجموعة التدقيق المتزامن في قسم التعريفة الكمركية بالهيئة العامة للكمارك".وأكد لهيئة ثامر قاسم، أن "عمليات تدقيق المعاملات ستتم بمتابعة مباشرة من قبله لضمان دقة الإجراءات والحد من الأخطاء والتلاعب في البيانات الكمركية، وايضا ربط التجربة بغرفة العمليات والسيطرة الكمركية من خلال تحليل وتدقيق صور السونار للبضائع".وأوضح أن "مجموعة التدقيق المتزامن سيتم دعمها بكوادر إضافية لاستكمال الملاك المطلوب وإنجاز المهام بكفاءة، إلى جانب تزويدهم بجميع الأجهزة والمستلزمات التقنية اللازمة لتوفير بيئة عمل مثالية".وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات مع دول الجوار لتبادل معلومات بوليصة الشحن الخاصة بالمعاملات الكمركية، بهدف مطابقة البيانات وتسهيل إجراءات حركة البضائع".وتابع قاسم أن "تقييم أداء الموظفين في مجموعة التدقيق المتزامن سيكون يومياً، مع منح مكافئات للموظفين المتميزين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز النزاهة في العمل الكمركي".