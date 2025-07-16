الصحة السورية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية

وقالت الوزارة في بيان، إن "13 اصابة هي حصيلة أولية لاستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط دمشق".وكانت قد شنت طائرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات عنيفة طالت محيط قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان في العاصمة السورية دمشق.وذكرت وسائل إعلام، إن "طائرات إسرائيلية شنت عمليات قصف طالت مبنى هيئة الأركان السورية في دمشق".وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".وكان قد أطلق الإسرائيلي ، تصريحات حادة اليوم، مؤكداً أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة".وذكر يسرائيل كاتس، ان "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، مضيفا، "سنواصل العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها".