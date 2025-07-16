الجيش الإسرائيلي: نعمل على حماية الدروز في سوريا

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، "قصفنا مقر قيادة الأركان وهدفا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي السوري في دمشق"، مبينا "اننا نواصل قصف أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري في دمشق".وأضاف "نعمل في بناء على توجيهات المستوى السياسي لحماية الدروز ونستعد لسيناريوهات مختلفة"، لافتا الى "اننا هاجمنا هدفا عسكريا في محيط القصر الرئاسي في دمشق".