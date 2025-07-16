واشنطن تعبر عن قلقها إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا

عبرت ، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء الضربات الإسرائيلية على .



وقال وزير الخارجية الأمريكي ، إنه "نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية على ".

وأضاف، أنه "نتحدث مع جميع الأطراف المعنية ونريد وقف القتال".

وكانت قد شنت طائرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات عنيفة طالت محيط قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وسائل إعلام، إن "طائرات إسرائيلية شنت عمليات قصف طالت مبنى هيئة الأركان السورية في دمشق".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

وكان قد أطلق الإسرائيلي ، تصريحات حادة اليوم، مؤكداً أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة".

وذكر يسرائيل كاتس، ان "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، مضيفا، "سنواصل العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها".

وأعلن الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق، عن حمايته للدروز في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، "قصفنا مقر قيادة الأركان وهدفا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي السوري في دمشق"، مبينا "اننا نواصل قصف أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري في دمشق".

وأضاف "نعمل في سوريا بناء على توجيهات المستوى السياسي لحماية الدروز ونستعد لسيناريوهات مختلفة"، لافتا الى "اننا هاجمنا هدفا عسكريا في محيط القصر الرئاسي في دمشق".

وشنت طائرات إسرائيلية، مساء الاربعاء، قصفاً جديداً طال مدينة درعا، وذلك بعد قصف عنيف استهدف دمشق.

وقالت وكالة السورية الرسمية، "غارات إسرائيلية تستهدف مدينة درعا".

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.