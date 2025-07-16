الجيش اللبناني يمنع مواطنين من الطائفة الدرزية الدخول الى سوريا



– دولي

تناقلت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه منع مواطنين من الطائفة الدرزية الدخول الى .

ووفقا لوسائل الاعلام فأن منع مواطنين من الطائفة الدرزية في تجاوز الحدود والعبور الى .