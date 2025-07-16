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الجيش اللبناني يمنع مواطنين من الطائفة الدرزية الدخول الى سوريا
دوليات
السومرية نيوز – دولي
تناقلت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه منع مواطنين من الطائفة الدرزية الدخول الى سوريا.
2025-07-16 | 14:04
2025-07-16T14:04:12+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الجيش اللبناني يمنع مواطنين من الطائفة الدرزية الدخول الى سوريا
318 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تناقلت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه منع مواطنين من الطائفة الدرزية الدخول الى
سوريا
.
ووفقا لوسائل الاعلام فأن
الجيش اللبناني
منع مواطنين من الطائفة الدرزية في
لبنان
تجاوز الحدود والعبور الى
سوريا
.
>>
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