من هم الدروز؟.. ولماذا تحميهم اسرائيل؟

وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الماضية مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية، أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، مما دفع الجيش السوري للتدخل، بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب ".من هم الدروز؟الدروز طائفة عربية، يعود أصل ظهورها إلى 11 ميلادي، ويبلغ عدد أفرادها في الوقت الحالي نحو مليون شخص يعيشون بشكل أساسي في سوريا ولبنان وإسرائيل.وفي جنوب سوريا، يتركزون في ثلاث محافظات رئيسية قرب هضبة الجولان، ويعيش معظمهم في محافظة السويداء.ويعيش أكثر من 20 ألف درزي في الجولان، التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب 1967 وضمتها سنة 1981.وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، يعيش الدروز في الجولان جنبا إلى جنب مع حوالي 25 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 30 مستوطنة.وأشارت إلى أن "معظم الدروز في الجولان يعتبرون أنفسهم سوريين ورفضوا الجنسية الإسرائيلية عندما سيطرت إسرائيل على المنطقة، ومنحت لهم بطاقات إقامة إسرائيلية عوضا عن الجنسية".أحمد الشرع والدروزبعد الإطاحة بنظام ، تعهد الرئيس السوري الجديد احمد الشرع باحتواء وحماية جميع الطوائف المكونة للمجتمع السوري، لكن مواجهات وقعت في مناطق تواجد الدروز لا سيما في محافظة السويداء.وبحسب "سي إن إن"، تعد قضية نزع سلاح الفصائل الدرزية ودمجها في الجيش الوطني أساسية في توتر العلاقة بينهم وبين الحكومة الجديدة.وأوضح المصدر أن "الشرع فشل في التوصل إلى اتفاق مع الدروز الذين يصرون على الاحتفاظ بأسلحتهم".لماذا تدخلت إسرائيل؟وقال مكتب نتنياهو، يوم امس الثلاثاء، إن إسرائيل ملزمة بمنع إيذاء الدروز في سوريا، حيث يعيش قرابة 130 ألف درزي إسرائيلي في منطقة والجليل شمال إسرائيل.وعكس الأقليات الأخرى داخل إسرائيل، يجند الرجال الدروز منذ عام 1957 في الجيش الإسرائيلي، وحصل الكثير منهم على رتب عليا في الجيش وأجهزة الأمن الأخرى.وبعد تدخل قوات الجيش السوري في السويداء، قال الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في بيان مصور نشر يوم الثلاثاء: "نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة".في المقابل، وفي بيان سابق صدر صباح الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية الدرزية بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".فرص السلاموسيطرت إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية وواصلت تنفيذ ضربات متكررة داخل البلاد منذ سقوط نظام الأسد في كانون الاول 2024، بدعوى منع إعادة العسكرية واجتثاث التهديدات الأمنية.وذكرت "سي إن إن"، أن تحاول توجيه منطقة الشرق الأوسط نحو مسار جديد، بتوقيع سوريا على اتفاقيات سلام مع إسرائيل.وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية لشبكة "سي إن إن" الشهر الماضي إن" من مصلحة سوريا أن تميل نحو إسرائيل".وفيما بعد، وبعد لقائه الأول مع الرئيس السوري، أعلن رفع العقوبات الأميركية على سوريا من أجل إعادة دمجها في .لكن نتنياهو وصف الجديدة بأنها "نظام إسلامي متطرف يهدد إسرائيل"، وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إن نتنياهو طلب من ترامب تجنب رفع العقوبات على سوريا خوفا من تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول.وعلّق الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، الأربعاء، قائلا: "ما حدث في 7 تشرين الاول يحدث الآن في السويداء".