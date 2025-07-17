تركيا تعزي العراق بضحايا حريق الكوت المأساوي

– دوليات



أصدرت اليوم، الخميس 17 تموز 2025، بياناً صحفياً أعربت فيه عن بالغ حزنها وأسفها إزاء حادث الحريق الذي اندلع أمس في أحد مراكز التسوق بمحافظة ، والذي أسفر عن فقدان عدد كبير من الأرواح.





أمر ، ، بإجراء تحقيق شامل في الحريق لتحديد مواطن الخلل ومنع وقوع حوادث أخرى. وقدّم المرجع الديني الأعلى ، تعازيه لأسر الضحايا.

وجاء في البيان: "نتقدم بأحرّ التعازي إلى الشعب العراقي الشقيق، سائلين الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، والشفاء العاجل للمصابين".أمر ، ، بإجراء تحقيق شامل في الحريق لتحديد مواطن الخلل ومنع وقوع حوادث أخرى. وقدّم المرجع الديني الأعلى ، تعازيه لأسر الضحايا.