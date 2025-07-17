​روسيا لمجلس الأمن: تم تجنب السيناريو الأكثر تدميرا في سوريا

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس : "وفقا للمعلومات المتاحة، تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل هذه المرة".

وأضاف: "لقد أحطنا علما بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك ببيان القيادة السورية الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان ووعد بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين".



وشن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.



هذا وانسحبت قوات الجيش السوري التي دخلت السويداء لفض اشتباكات مسلحة بين عشائر البدو في السويداء والدروز، سقط على إثرها مئات القتلى وعدد كبير من الإصابات، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم أمس الأربعاء.