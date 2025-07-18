تفاصيل حول قرار واشنطن بعودة دبلوماسييها إلى العراق

ورغم أن لم تقدم تفسيرا مباشرا لهذا القرار، فإن التحولات في أعداد الطواقم الدبلوماسية غالبا ما تعكس تقييما أمريكيا بانخفاض مستوى التهديد أو احتمالات التصعيد العسكري.وقالت المتحدثة باسم ، بروس، للصحفيين إن "الموظفين الذين تم نقلهم مؤقتًا إلى خارج سيبدؤون بالعودة تدريجيا إلى في والقنصلية في ".وأضافت بروس أن "وزارة الخارجية لا تزال تنصح المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق".وفي 22 حزيران، كانت قد أمرت موظفيها بمغادرة العراق بعدما أمر الرئيس الأمريكي السابق بشن ضربات على مواقع نووية داخل ، وذلك ضمن حملة عسكرية تقودها .وقد ردّت حينها بإطلاق صواريخ باتجاه رئيسية تقع في قطر.وتأتي هذه الخطوة بتخفيف قيود السفر رغم وقوع سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقولا نفطية في .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، التي جاءت وسط خلاف بين السلطات الكردية والحكومة المركزية في بغداد حول عائدات النفط.وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تلك الهجمات، معتبرة أنها "تهدد استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي"، مؤكدة أن " تتحمل مسؤولية حماية أراضيها وجميع مواطنيها".