ما حقيقة هروب أحمد الشرع من سوريا؟

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي أو معلومات رسمية من قبل القصر الرئاسي السوري، ظهر عدد من الإعلاميين السوريين في مقاطع فيديو من ساحة الأمويين في دمشق لنفي هذه المعلومات والتأكيد على استقرار الأوضاع في العاصمة السورية بعد أحمد الشرع وتدخل الجيش في وقف الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب .وأكد الإعلاميون السوريون أن مثل التقارير تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وبث الفتن من أجل تحقيق أجندات الدول الأخرى دون تسميتها.وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها أمس الخميس، أن تتحمل مسؤولية تصعيد الأوضاع الأمنية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أنها تسعى لزرع الفتن داخل سوريا وتحويلها إلى ساحة للفوضى.