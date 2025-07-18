بريطانيا تبدي موقفاً من هجمات المسيرات على "بُنى الطاقة" في كردستان

وذكر بيان للسفارة، "تدين المملكة المتحدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة في عموم ، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت هذا الأسبوع البُنى التحتية للطاقة في إقليم (KRI)".وأعتبر "إن هذه الهجمات تُهدد سلامة المدنيين، وتُلحق الضرر باقتصاد العراق، وتُقوّض استقراره".وناشدت السفارة، "بمنع المزيد من هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".