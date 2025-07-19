إيران تعلن عن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل في محافظة لرستان

وقال قائد شرطة لرستان العميد يحيى إلهي، إنه "خلال الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً في المحافظة".وأوضح إلهي أن "التهم لهؤلاء تشمل ارباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات".وأشار العميد إلهي إلى أنه خلال الحرب مع "شهدنا زيادة كبيرة في ثقة الجمهور بقوات الشرطة"، بحسب ما "إرنا".وأضاف أنه "على مدار 15 يوما، تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة معلومات عامة للشرطة، مما يدل على عمق ثقة المواطنين بقوات الشرطة".يشار إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلنت عن اعتقال جواسيس وعملاء وخلايا تابعة للموساد في أنحاء متفرقة من البلاد.وكان رئيس بلدية بهارستان أعلن، يوم 18 يونيو الماضي، أن القوات الأمنية والشرطية "تمكنت من اعتقال فريق إرهابي تابع للموساد الإسرائيلي في بهارستان، بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية مستمرة. وقد تم القبض على هؤلاء المتهمين الذين كانوا قد دخلوا المدينة بسيارة، وذلك قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عمل تخريبي"، حسبما أوردت وكالة أنباء "فارس".