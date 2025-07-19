مسؤول إيراني للعرب: استيقضوا

وعلق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عبر منصة "إكس" على الضربات العسكرية الإسرائيلية التي طالت منشآت وبنى تحتية عسكرية قبل أيام واصفا ما يجري بأنه "السلام بالقوة".وكتب رضائي يوم أمس الجمعة في إشارة إلى تلك التطورات: "السلام بالقوة" يعني؛ تنازلوا عن الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، ولا تعترضوا إذا تعرضتم للقصف".وأردف قائلا: "هذا هو القانون الجديد وغير المكتوب في المنطقة. استيقظوا أيها العرب".وقبل أيام، نشر على منصة "إكس" صورة للقصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، وقال إن "هذا الحدث كان متوقعا تماما"، متسائلا عن العاصمة القادمة.وكتب عراقجي: "للأسف، كان هذا الحدث متوقعا تماما. ما هي العاصمة التالية؟".وشن الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي، سلسة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.وذكرت صحيفة " " العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري في محافظة السويداء.