ترامب يثير غضبا في أفريقيا.. ما قصة "مكب النفايات"؟

دولة إسواتيني، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية والتي كانت تعرف باسم ، هي إحدى الدول التي جرى ترحيل هؤلاء المهاجرين إليها.وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صرّح مسؤولون في إسواتيني بأن "5 مُرحّلين من محتجزون في معزولة في سجونها"، مُقرّين بـ"القلق الواسع النطاق"، لكنهم أصرّوا على أن الرجال المُرحّلين "لا يُشكّلون أي تهديد للبلاد أو مواطنيها".وقال المتحدث باسم الحكومة بالإنابة، ثابيل مدلولي، الجمعة، إن الرجال الخمسة مُحتجزون في الحبس الانفرادي، لكنه امتنع عن الكشف عن السجون التي احتُجزوا فيها.ولم يكشف مدلولي عن المدة التي سيبقى فيها الرجال في إسواتيني، لكنه قال: "لا تزال هناك اتصالات مُهمة بين الجهات المعنية.. الترحيل جاء نتيجة أشهر من الاتصالات المكثفة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في ".ويقول منتقدو هذه الخطوة إنه من غير المقبول أن تُعامل إسواتيني على أنها "مكب نفايات" للأشخاص الذين يُعتبرون غير مؤهلين للعيش في الولايات المتحدة.وصرحت المتحدثة باسم الأمريكية، تريشيا ماكلولين، في منشور على منصة إكس، الأربعاء، بأن المعتقلين الخمسة الذين نُقلوا جواً إلى إسواتيني كانوا مواطنين من جامايكا ولاوس وكوبا واليمن وفيتنام.وكتبت: "نقلت هذه الرحلة أفراداً همجيين بشكل فريد لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت إعادتهم".وأضافت ماكلولين: "هؤلاء الوحوش المنحرفون يُرهبون المجتمعات الأمريكية"، لافتة إلى أن السجناء أُدينوا بجرائم مختلفة، بما في ذلك اغتصاب الأطفال والقتل والسرقة.من جهتها، قالت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني، إن البلاد ستتعاون الآن مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل عبور هؤلاء السجناء إلى بلدانهم الأصلية".ومع ذلك، صرحت المتحدثة، الخميس، بأنه "لا توجد جداول زمنية في الوقت الحالي" لإعادتهم إلى أوطانهم.ويسعى سرًا إلى إبرام اتفاقيات مع عدد من لاستقبال المرحلين من دول أخرى.وواجهت حملة الصارمة على الهجرة عقبات لوجستية، حيث رفضت بعض الدول استعادة مواطنيها، أو فعلت ذلك على نطاق محدود فقط.