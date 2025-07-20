نتنياهو يضطر للبقاء بالمنزل 3 أيام بسبب طعام فاسد

وبحسب بيان الإسرائيلي "يعاني (..) نتنياهو من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاما فاسدا سيلزمه منزله لمدة 3 أيام.وقال المكتب: "بعد أن شعر بوعكة خلال الليل، خضع لفحص في منزله على يد ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في ، وتبيّن أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".وأضاف: "بعد فحوصات إضافية، تم تصنيف حالة رئيس الوزراء بالجيدة، وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا بسوائل عن طريق الوريد، وذلك بسبب الجفاف الذي رافق المرض".وتابع: "بحسب تعليمات أطبائه، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله خلال الأيام الثلاثة القادمة، وسيدير من هناك "وكان نتنياهو تغيب عن جلسة الحكومة الإسرائيلية ما أثار تساؤلات عن سبب غيابه.وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة اليه.وبذلك فإن نتنياهو لن يمثل أمام المحكمة غدا ولا يوم الأربعاء في جلستين كانتا مقررتين قبل خروج المحاكم الإسرائيلية في إجازة لمدة 3 أشهر نهاية الأسبوع.ولوحظ أن نتنياهو حرص على محاولة التغيب عن المحكمة لأسباب مختلفة بما فيها السفر أو الانشغالات الأمنية أو الحروب.وكان الرئيس الأمريكي دعا إلى الغاء محاكمة نتنياهو وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في .وقالت المراسلة القضائية لصحيفة "هارتس" ياعيل فريدسون على منصة "إكس": "إعلان نتنياهو عن إصابته بوعكة صحية بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب المضاد".وأضافت: "يتعيّن على القضاة تحديد جلسات إضافية خلال العطلة القضائية، نظرًا للظروف الاستثنائية المتعلقة بإلغائه المتكرر للجلسات، بدءًا من الأسبوع المقبل".وتابعت: "بصراحة، لا يوجد سبب لعدم جدولة ذلك يومي الخميس والجمعة".ولم يعلق الوزراء الإسرائيلي على هذه الاتهامات.