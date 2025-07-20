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مشاجرة في "أوبرا لندن" بسبب فلسطين
دوليات
2025-07-20 | 15:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
92 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اندلعت مشاجرة في دار الأوبرا الملكية في العاصمة البريطانية
لندن
بعدما رفع أحد الممثلين عَلماً فلسطينياً "غير مصرح به"، على ما ذكرت تقارير اليوم الأحد.
وبحسب ما أوردته وكالة
الأنباء الألمانية
، اليوم الأحد، وقع الحادث خلال عرض
أوبرا
"إل تروفاتوري"، أمس السبت.
وحاول أشخاصًا خلف الكواليس انتزاع العلم من الممثل مجهول الهوية بينما كان يلوّح به، وفقاً لما ذكرته
وكالة الأنباء البريطانية
(بي أيه ميديا).
وقال متحدث باسم فرقة الباليه والأوبرا الملكية إن: "رفع العلم كان تصرفاً غير مصرح به من جانب الفنان".
وأكد أن "رفع العلم تصرف غير مصرح به من جانب فرقة الباليه والأوبرا الملكية، ويعد تصرفاً غير لائق تماماً".
وفي أحد مقاطع الفيديو، كان يمكن سماع الجمهور وهو يصفق ويهتف بينما كان الرجل يلوّح بالعلم، قبل أن يردد أحد الحضور: "يا إلهي"، أثناء محاولة أحد الأشخاص انتزاع العلم منه.
ووقع الحادث في الليلة الختامية لعرض استمر 11 ليلة لهذه الأوبرا، وهي أوبرا من 4 فصول للمؤلف الموسيقي جوزيبي فيردي.
وكتب أحد المدونين، قال إنه كان ضمن الحضور، على منصة إكس، قائلاً: "مشاهد استثنائية في دار الأوبرا الملكية الليلة".
وأضاف: "خلال تحية النهاية لأوبرا "إل تروفاتوري"، صعد أحد الفنانين في الخلفية إلى خشبة المسرح وهو يلوّح بعلم فلسطين. وقف هناك فقط، دون أن ينحني أو يصرخ. وكان هناك شخص خارج خشبة المسرح يحاول نزع العلم منه باستمرار. إنه أمر لا يُصدّق".
ويأتي ذلك في وقت يعرب فيه عدد كبير من الفنانين عن دعمهم للشعب الفلسطيني في ظل الحرب الدائرة في قطاع
غزة
.
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