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"إسرائيل وصندوق المساعدات".. القصة الكاملة لقتل الفلسطينيين
دوليات
2025-07-21 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت صحيفة "
وول ستريت
جورنال" أن
إسرائيل
بدأت العمل على تأسيس
صندوق
"المساعدات الإنسانية لغزة" الذي بات يحتكر توزيع المواد الغذائية في القطاع منذ
ديسمبر
2023.
وبحسب الصحيفة، فإن "الضوء الأخضر" للمضي قدما في تنفيذ الخطة جاء بتعيين
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
في
نوفمبر
2024 تزامنا مع انتخاب
ترامب
.
وأشارت المصادر إلى أن تسلم ترامب، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل أكثر من سلفه
جو بايدن
، منصبه أعطى
إسرائيل
هامشا أوسع للتحرك واستقطاب دعم أمريكي لتأسيس الصندوق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيكلية الصندوق تتسم بدرجة عالية من الغموض، خصوصا ما يتعلق بمصادر تمويله، في ظل رفض معظم المنظمات الإنسانية الدولية، التي كانت تقدم مساعدات لسكان
غزة
سابقا، التعاون معه.
وبحسب معلومات الصحيفة، خصصت
وزارة الخارجية الأمريكية
30 مليون دولار للصندوق في يونيو 2025، لكن هذه الأموال لم تُوزع حتى الآن، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وحذّر المسؤولون الإسرائيليون الذين أشرفوا على إعداد المشروع قادتهم مسبقا من احتمال فشله، نظرا للقيود الشديدة المفروضة على عدد مراكز التوزيع وكمية المواد الغذائية المحدودة المتاحة، وهو ما رأوا أنه قد يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف.
كما أشارت "وول
ستريت جورنال
" نقلا عن مصادرها، إلى أن مشاركة بعض الشركات الخاصة في المشروع تحولت إلى "
كارثة
علاقات عامة"، خاصة بالنسبة لشركة الاستشارات العالمية
boston consulting group
.
ويقع المقر القانوني الرئيسي للصندوق في ولاية
ديلاوير
الأمريكية، ويتولى إدارته رجل الأعمال جوني مور، الذي شغل سابقا منصب مستشار في حملة ترامب الانتخابية.
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