"إسرائيل وصندوق المساعدات".. القصة الكاملة لقتل الفلسطينيين

وبحسب الصحيفة، فإن "الضوء الأخضر" للمضي قدما في تنفيذ الخطة جاء بتعيين الإسرائيلي في 2024 تزامنا مع انتخاب .وأشارت المصادر إلى أن تسلم ترامب، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل أكثر من سلفه ، منصبه أعطى هامشا أوسع للتحرك واستقطاب دعم أمريكي لتأسيس الصندوق.وأشارت الصحيفة إلى أن هيكلية الصندوق تتسم بدرجة عالية من الغموض، خصوصا ما يتعلق بمصادر تمويله، في ظل رفض معظم المنظمات الإنسانية الدولية، التي كانت تقدم مساعدات لسكان سابقا، التعاون معه.وبحسب معلومات الصحيفة، خصصت 30 مليون دولار للصندوق في يونيو 2025، لكن هذه الأموال لم تُوزع حتى الآن، حسبما أفادت مصادر مطلعة.وحذّر المسؤولون الإسرائيليون الذين أشرفوا على إعداد المشروع قادتهم مسبقا من احتمال فشله، نظرا للقيود الشديدة المفروضة على عدد مراكز التوزيع وكمية المواد الغذائية المحدودة المتاحة، وهو ما رأوا أنه قد يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف.كما أشارت "وول " نقلا عن مصادرها، إلى أن مشاركة بعض الشركات الخاصة في المشروع تحولت إلى " علاقات عامة"، خاصة بالنسبة لشركة الاستشارات العالمية .ويقع المقر القانوني الرئيسي للصندوق في ولاية الأمريكية، ويتولى إدارته رجل الأعمال جوني مور، الذي شغل سابقا منصب مستشار في حملة ترامب الانتخابية.