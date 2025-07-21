"قاصد".. إيران تختبر صاروخاً فضائياً

وقالت وكالة " " الدولية للأنباء: "أُجري صباح اليوم، الاثنين، اختبار شبه مداري باستخدام الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية (قاصد)، بهدف تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير في صناعة الإيرانية".من جهتها، نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مستشار المنظمة الفضائية الإيرانية قوله: "الاختبار شبه المداري الذي أُجري صباح اليوم، الاثنين، على صاروخ (قاصد) الفضائي، تم بهدف تقييم بعض التقنيات الجديدة التي يجري تطويرها ضمن قطاع الصناعة الفضائية. وسيتم توظيف النتائج المتحصلة من هذا الاختبار في سبيل تحسين أداء الأقمار الصناعية والمنظومات الفضائية في البلاد".وتعمل في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بهدف إطلاق أقمار صناعية إلى المدار. وأشار رئيس الإيرانية، ، في العام الماضي، إلى أن إيران "تسعى لإرسال رائد إلى الفضاء خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن الهدف من البرنامج الفضائي الإيراني هو إطلاق أقمار صناعية من قبل القطاع الخاص".