إيران تؤكد: لن نتخلى عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم

وأضاف عراقجي بحسب نيوز "لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية".وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت الاثنين، إن ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة المقبل.وعقدت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن " " حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران في 13 يونيو.لكن قرار الرئيس الأميركي الانضمام إلى "إسرائيل" في ضرب ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.