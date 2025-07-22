ترامب مهددا من جديد بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تؤكد: لن نتخلى عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534358-638887516923724445.jpeg
ترامب مهددا من جديد بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية
دوليات
2025-07-22 | 01:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,058 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
استعداده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية "إذا لزم الأمر".
وجاء تهديد
ترامب
بعد أن تحدّث
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
لقناة فوكس نيوز الأمريكية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع
الولايات المتحدة
بشأن البرمنامج النووي حاليا.
وكتب ترامب في موقع "تروث سوشيال": "وزير الخارجية عباس عراقجي يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: "الأضرار بالغة، لقد دُمرت".. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر".
وفي 21 يونيو الماضي، دمرت الضربات الأمريكية باستخدام قاذفات B-2 المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو، التي كانت مخبأة تحت جبل على عمق نصف ميل. وقد سبقت هذه الضربات هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى و14 عالما نوويا على الأقل.
لكن تقديرات حجم الدمار اختلفت بين الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
ومسؤولين آخرين. فقد أكد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الضربات "أبادة" المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن الأضرار الأكبر حدثت تحت الأرض. من جانبه، قال
وزير الدفاع الأمريكي
بيت هيغزيث إن تأثير القنابل "مدفون تحت أنقاض" في
إيران
، وأن من يشكك في نجاح العملية يحاول تقويض الرئيس.
أما مدير
وكالة المخابرات المركزية
جون راتكليف
، فقد صرح بأن الضربات ألحقت "أضرارا بالغة" بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن العملية شملت إسقاط 14 قنبلة ثقيلة من نوع "بونكر بستر" خلال مهمة استمرت 18 ساعة.
من جهتها، قالت
هيئة الطاقة الذرية
الإسرائيلية إن موقع فوردو أصبح "غير قابل للتشغيل"، وأن الضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني "لعدة سنوات".
كما اتفق مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أن إيران لم تتمكن من نقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات، وأن أجهزة الطرد المركزي في نطنز وفوردو تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها.
ووصف مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل جروسي الأضرار بأنها "هائلة"، مؤكدا أن إيران ستواجه صعوبات كبيرة في مواصلة برنامجها النووي بنفس الوتيرة السابقة.
بدورها، أشادت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
آنا كيلي بالعملية، قائلة إن العالم أصبح "أكثر أمانا" بفضل القيادة الحاسمة لترامب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إليك أبرز الردود الإقليمية والدولية على الضربات الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية
03:45 | 2025-06-22
نتنياهو يعلق على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية: قرار قوي وجريء
22:15 | 2025-06-21
تصريح إيراني جديد بشأن سلامة المنشآت النووية بعد الهجوم الأميركي
04:47 | 2025-06-22
ترامب يعلن القضاء على القدرات النووية الايرانية: قصفنا المنشأت نطنز وفوردو واصفهان
19:52 | 2025-06-21
ترامب
ايران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالة المخابرات المركزية
وزير الخارجية الإيراني
الوكالة الدولية للطاقة
وزير الدفاع الأمريكي
هيئة الطاقة الذرية
الولايات المتحدة
الدولية للطاقة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
محليات
30.61%
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
اقتصاد
29.63%
04:56 | 2025-07-21
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
04:56 | 2025-07-21
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
محليات
22.86%
09:19 | 2025-07-20
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
09:19 | 2025-07-20
الدولار يواصل التراجع في بغداد
اقتصاد
16.9%
09:15 | 2025-07-20
الدولار يواصل التراجع في بغداد
09:15 | 2025-07-20
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
اخترنا لك
عراقجي: غير مستعدين للمفاوضات المباشرة مع واشنطن حاليا
01:30 | 2025-07-22
إيران تؤكد: لن نتخلى عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم
18:31 | 2025-07-21
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بالقصف الإسرائيلي على سوريا
17:37 | 2025-07-21
غدا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب مجاعة غزة
16:52 | 2025-07-21
تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات الأوكرانية الروسية
15:21 | 2025-07-21
تعليق سوري جديد بعد الأحداث الأخيرة في السويداء
15:00 | 2025-07-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.