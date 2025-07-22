عراقجي: غير مستعدين للمفاوضات المباشرة مع واشنطن حاليا

وقال عراقجي في حديث لقناة " نيوز"، يوم الاثنين، تعليقا على إمكانية المفاوضات المباشرة: "في الوقت الراهن لا، ولكن في المستقبل هذا ممكن".وتابع: "كل شيء متعلق بما إذا كانت مستعدة للتعامل مع على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".وأشار إلى أن هناك شكوكا تجاه الولايات المتحدة لدى إيران، وفسر ذلك بأن الاتفاق النووي الذي تم فيتوقيعه عام 2015 "لم يكن ناجحا".وأضاف: "ولهذا السبب نحن غير مستعدين للاتصالات المباشرة بهم. ولكن عندما نشعر بأن كل شيء يسير على ما يرام، فإن كل شيء سيكون ممكنا".يذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي، لكن المفاوضات توقفت على خلفية الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، التي دعمتها .