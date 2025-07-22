غوتيريش: نشهد في كل أنحاء العالم تجاهلاً وانتهاكاً كاملاً للقانون الدولي

وقال غوتيريش، إنه "نشهد رعباً في والمجاعة تطرق كل الأبواب بالقطاع"، مشيرا الى انه "في كل أنحاء العالم نشهد تجاهلاً وانتهاكاً كاملاً للقانون الدولي".وتابع، أن "ما نراه في غزة رعب بمستويات من والدمار لا مثيل له في الآونة الأخيرة".