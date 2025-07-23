في أنقرة.. وفد أمريكي يجري مباحثات مع مسؤولين عراقيين وأتراك وسوريين

وأفاد بيان صادر عن في إسطنبول، بأن الوفد تترأسه آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، ووصل الأحد.وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي يجري مباحثات في كل من أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية من وسوريا والعراق.وأوضح أن المباحثات تركز على قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على .وفي 30 يونيو/ حزيران الفائت، وقع ، أمرا رئاسيا أنهى بموجبه رسميا العقوبات المفروضة على سوريا.وذكر في بيان آنذاك أن "الرئيس ترامب وقّع أمرا تاريخيا يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد".وأكد البيان أيضًا استعداد الأمريكية لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.