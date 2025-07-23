روسيا وأوكرانيا تعقدان اجتماعا منفردا في إسطنبول

وأشارت تلك الوسائل إلى أن الجانب التركي أعلن أن الجولة الحالية من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة تركية، بدأت قبل نحو ساعة من الآن".

وأضافت "حاليا هناك اجتماع مستمر منذ ساعة تقريبا، بين وزير الخارجية التركي ورئيسي الوفدين الروسي والأوكراني".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن، أمس الثلاثاء، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستجري في يوم 23 تموز الجاري.

يذكر أن وأوكرانيا أجرتا جولتين من المفاوضات في تركيا، تم خلالهما الاتفاق على تبادل آلاف الأسرى، كما تبادل الجانبان الوثائق التي تتضمن رؤيتيهما لتسوية النزاع.