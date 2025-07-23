"اتفاق جديد" بعد انتهاء جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن الوفدين الروسي والأوكراني اختتما منذ قليل الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد المصدر أن المفاوضات بين الوفدين جرت باللغة الروسية.



وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد بدأت جلسة المفاوضات بكامل الوفدين واستمرت نحو 40 دقيقة.





ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله، إن "القرار بشأن الجولة الرابعة من المفاوضات بين وأوكرانيا سيُتخذ بعد تنفيذ الاتفاقات الجديدة". وأكد المصدر أن المفاوضات بين الوفدين جرت باللغة الروسية، ووفقا للمصدر، أسفرت الجولة الثالثة، عن "اتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى، يشمل هذه المرة المدنيين إلى جانب العسكريين"، مؤكدا أن هذه النقطة "كانت من أبرز مخرجات المفاوضات" التي عقدت مساء اليوم بين الوفدين.ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله، إن "القرار بشأن الجولة الرابعة من المفاوضات بين وأوكرانيا سيُتخذ بعد تنفيذ الاتفاقات الجديدة".

وأفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوفد الروسي المفاوض ونظيره الأوكراني عميروف، يعقدان اجتماعا منفردا في قصر تشيراغان باسطنبول.



يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا جولتين من المفاوضات في ، تم خلالهما الاتفاق على تبادل آلاف الأسرى، كما تبادل الجانبان الوثائق التي تتضمن رؤيتيهما لتسوية النزاع.