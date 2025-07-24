الطوارئ الروسية: فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 46 شخصا في شرق روسيا

ووفق في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في منطقة أمور للبحث عن .وقال مصدر لوكالة "تاس" إن "طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا". وكان على متنها 40 راكبًا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم.