محكمة الاستئناف تبطل قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر منذ أن حدت في يونيو من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى .وكان قرار ترامب سيمنع من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة .