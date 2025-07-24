تحرك عربي ضد "الكنيست الإسرائيلي" بعد قراره الأخير

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الإسرائيلي على فرض "السيادة الإسرائيلية" على ، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات رقم 242 و 338 و 2334.وأكد العربي أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه "التشريعات العنصرية" في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار "دولة الاحتلال" على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.ودعا اليماحي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال" للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة ، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 تموز، إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور ، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.