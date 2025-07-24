الجنائية الدولية تنتقد هنغاريا بعدم اعتقالها نتنياهو

وقالت في مذكرة اليوم الخميس: "ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و6 أبريل 2025".وأضافت الدائرة أن "عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة".وأحالت مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال ، وفقا للوائح الجنائية الدولية.وكانت زيارة نتنياهو التي بدأت يوم 3 أبريل بدعوة من ، قد أثارت موجة انتقادات دولية واسعة حيث اعتبرت تحديا صارخا لقرار .يذكر أنه في الماضي، أصدرت الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع .