مجزرة في غزة مع صلاة الجمعة

وقالت وسائل إعلامية ان "5 اشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد اخر باستهداف الطائرات الإسرائيلية مدرسة القاهرة التي تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة ".وتابعت ان "عددا من القتلى والجرحى وصلوا إلى ".