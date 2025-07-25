ترامب يصعّد لهجته تجاه حماس

وقال في تصريحات صحفية من ، إن "حماس لم تكن تريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".وأضاف "لا بد من القضاء على حماس التي لا تهتم بإبرام أي صفقة".وتابع "اعتقد أن حماس سيتم ملاحقتها والقضاء عليها".وذكر الرئيس الأمريكي "انسحبنا من مفاوضات وقف إطلاق النار في وهذا أمر مؤسف".وجاء ذلك بعد يوم على إعلان إعادة وفدها التفاوضي من لبحث "قرارات مصيرية" حسب قولها.