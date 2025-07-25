ترامب: اعتراف ماكرون بدولة فلسطينية لا وزن له ولا ثقل

وقال في تصريحات صحفية: "انسحبنا من مفاوضات وقف إطلاق النار في "، مضيفًا، "أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها".وتابع، "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، وسيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس".وبين، أن "حماس لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى، أنه "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة؛ لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة".وأكد ترامب، "لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة، وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب".وتابع، أن "ما أعلنه بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".