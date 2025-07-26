غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان (فيديو)

وذكرت الوسائل أن "مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية على مركبة مدنية في بلدة الطويري ".وتابعت أنه "لا يوجد لغاية الان أي حصيلة عن الاستهداف الذي تم قبل قليل".