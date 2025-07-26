إصابات بسقوط مظلات مساعدات من الجو في غزة

وأفادت تلك الوسائل بوقوع مصابين جراء سقوط مظلة مساعدات ملقاة من الجو على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة .

وأضافت أن 11 فلسطينيا أصيبوا بعد سقوط صناديق المساعدات الجوية على النازحين في منطقة السودانية غرب مدينة .



وأشارت إلى أن الطائرات أسقطت عددا محدودا من مظلات المساعدات في شمال غزة.

ويعاني قطاع غزة من تجويع شديد تفرضه عليه القوات والحكومة الإسرائيلية، وتمنع دخول أدنى مقومات الحياة من الطعام والشراب والدواء، مخلفة إنسانية لم يسبق لها مثيل.