ترامب يعلن قرب إبرام صفقة تجارية مع الصين

وقال للصحفيين خلال لقائه برئيسة : "كما تعلمون، فقد أبرمنا للتو اتفاقا مع ، ونحن قريبون جدا من إتمام صفقة مع . في الواقع، لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق معين مع الصين، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".وفي وقت سابق، أعلن الأمريكي سكوت بيسنت عن لقائه مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل، لبحث تمديد الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس القادم لزيادة الرسوم على الواردات الصينية.وتخوض الصين والولايات المتحدة حربا تجارية فعلية، اندلعت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير.ورُفعت الرسوم الجمركية إلى 20% في مارس، ثم، بعد عدة خطوات متبادلة، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، و125% على الموردين الأمريكيين للصين. ثم اتفق الطرفان على خفض الرسوم التجارية بينهما إلى 10% لمدة 90 يوما اعتبارا من 14 مايو.وهكذا، بدأت الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما تفرض 30% على المنتجات الصينية.