متهم بـ6 جرائم.. إعادة استجواب مؤسس تطبيق "تلغرام" في باريس اليوم

يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بست جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.وأشار في إلى أن دوروف متهم في بست جنح وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة.وقد تم توقيف دوروف في لوبورجيه، في 24 أغسطس/ اب 2024، وذكر مكتب في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في تورط دوروف بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة كما يشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.وقدمت الإمارات العربية المتحدة طلبا إلى فرنسا "لتقديم كافة الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل"، نظرا لتمتعه بالجنسية الإمارتية أيضا.