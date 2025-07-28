انطلاق محادثات اقتصادية بين الصين وأمريكا

ونقل التلفزيون عن بيان رسمي قوله: "بدأت الوفود التجارية والاقتصادية الصينية والأمريكية محادثاتها في ستوكهولم".وكانت قد أعلنت سابقاً أن وفدي والولايات المتحدة سيجريان جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في السويد خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو.ووصل كبار المسؤولين التجاريين من الصين والولايات المتحدة إلى العاصمة ستوكهولم اليوم الاثنين لعقد جولة جديدة من المحادثات، في محاولة لتخفيف التوترات بشأن الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم.ويعقد الأمريكي سكوت بيسنت ونائب الصيني هي ليفنغ محادثات في على مدار يومين، حيث صرّح بيسنت بأن المحادثات ستؤدي على الأرجح إلى تمديد العمل بمستويات الرسوم الجمركية الحالية.يذكر أن هذه الجولة هي الثالثة من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية بعد أربعة أشهر تقريبا من التغيير الجذري الذي أحدثه في التجارة العالمية بقرار فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 145% على المنتجات الصينية، قبل أن يتم خفضها إلى 30% فقط.