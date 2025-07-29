5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك

وأوضحت الصحيفة أن "إطلاق النار وقع في المبنى رقم 345 بشارع بارك أفينيو الشرقي، الواقع على الشارع 52".وتشير السجلات إلى أن الشركات التي لديها مكاتب داخل المبنى في هذا العنوان تشمل لكرة القدم، وشركة الأدوية سكويب، فضلا عن الشركات المالية وكيه بي إم جي.وذكرت مصادر متعددة أن "المسلح، الذي كان يحمل بندقية هجومية، أطلق النار على ضابط شرطة، فيما أصيب عدة أشخاص من المارة أيضا بإطلاق النار".هذا وأفادت صحيفة " بوست"، نقلا عن مصادر، أن "عددا من الأشخاص، بينهم ضابط شرطة، أصيبوا في إطلاق النار، وقد استجابت الشرطة لبلاغ الحادث بسرعة".وأشار نيويورك إلى أن "الشرطة تعمل في المكان ويطلب من السكان اتخاذ تدابير الحيطة".وأضاف: "يرجى اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة إذا كنتم في المنطقة، ولا تخرجوا من منازلكم إذا كنتم بالقرب من بارك أفينيو وشارع 51 الشرقي".ولم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن حالة الضابط الجريح والاثنين الآخرين اللذين أصيبا بالرصاص.وقالت الشرطة إنه "تم تحييد مطلق النار الوحيد، في الوقت الحالي، واحتواء المشهد".وأفادت " نيوز" بأن "المسلح في المبنى بمانهاتن يعتقد أنه أطلق النار على نفسه بعد مطاردة الشرطة له".وأظهرت مقاطع فيديو وجودا أمنيا مكثفا حول المبنى والشرطة تطوق مكان الحادث و سيارات الإسعاف تهرع للمنطقة.