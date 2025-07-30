بالأرقام.. المرصد السوري يكشف تصاعد عمليات التصفية في حلب

وكشف أنه سجلت ثلاث عمليات قتل خلال الـ48 ساعة الماضية، نفذت جميعها بأسلوب التصفية المباشرة من قبل مسلحين مجهولين، يعتقد أن بعضهم ينتمي لتشكيلات أمنية، في حين لا يزال الفاعلون في غالبية الحالات مجهولي الهوية.وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة طويلة من الاستهدافات التي تزايدت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع عدد عمليات التصفية في مدينة حلب إلى 64 عملية، جميع ضحاياها من الرجال، من بينهم ثلاث حالات مرتبطة بانتماءات طائفية، بحسب توثيقات المرصد.وحول تفاصيل الحوادث الأخيرة في مدينة حلب، ذكر المرصد أنه في حي الكلاسة، أطلق مسلحون مجهولون النار على شاب بتهمة سابقة تتعلق بالتعاون مع النظام، ما أدى إلى مقتله على الفور.