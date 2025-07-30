طهران تحذر من "تكرر العدوان": لن نسمح بتوقف الصافرات بالكيان

وأضاف: "عليهم أن يعلموا أنه في حال تكرار العدوان، فقد تتغير طبيعة الرد وساحة المعركة، وستكون ردود الفعل أشد وطأة من ذي قبل".وأشار إلى أنه "إذا هاجمت ، فإن مبادرة وقف الصراع تقع على عاتقنا"، مضيفا "من الأفضل لكم أولا إزالة الأنقاض من قاعدة العديد، لتروا ما الذي حدث لكم، ثم تتحدثوا بتصريحات فارغة وتهديدات".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "ستشهدون نزوحا وفرارا أكبر مما شهدناه في حرب الـ 12 يوما، ولن ندع فرصة لتعمل صافرات الإنذار في إسرائيل، ولن تتاح لكم إمكانية مغادرة الملاجئ".وفي وقت سابق، أكد في الجيش الإسرائيلي زامير أنه بالرغم من دخول وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران حيز التنفيذ، إلا أن "أمامهم الكثير من التحديات، ولا وقت للراحة والتراخي".