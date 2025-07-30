مصر تتحدث عن معبر رفح: مفتوح ولم يغلق

وأضاف الحمصاني أنه "تم إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ بدء الحرب".وأشار إلى "جهود مصرية كبيرة عبر المساعدات وإجلاء المصابين وذويهم من قطاع وتقديم العلاج لهم".وتابع قائلا إن "العائق أمام المساعدات إلى غزة هو الجانب الإسرائيلي".وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أكد الحمصاني أنها "لا تزال مستمرة".وكانت قد أعلنت الأربعاء، إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة.