واشنطن تتهم طهران بتنفيذ عمليات قتل واختطاف في أوروبا وأمريكا الشمالية

وأصدرت حكومات وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد، بياناً مشتركاً نددت فيه بـ"بازدياد التهديدات" من أجهزة المخابرات الإيرانية في بلدانها.وذكر البيان: "نحن متّحدون في معارضتنا محاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء الناس في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".