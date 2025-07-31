"سبيس إكس" تؤجل إطلاق مركبة فضائية

وأعلنت " إكس" في بيان لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أُلغي إطلاق دراغون باستخدام صاروخ فالكون 9 اليوم بسبب الغطاء السحابي فوق منصة الإطلاق".وأشار البيان إلى أنه تتم دراسة تحديد يوم الجمعة الأول من أغسطس كموعد للإطلاق.وكانت قد مددت عمل قسمها في حتى عام 2028، فيما سبق وأُعلن الشركاء الآخرون أنهم يرغبون في استمرار عملها حتى عام 2030.