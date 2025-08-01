البرتغال تتجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الشهر المقبل

وجاء في بيان له أن "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في في سبتمبر/أيلول المقبل".وحسب البيان فإن هذا القرار اتخذ بعد "اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية من قبل ".وقال الرئيس بعيد صدور بيان "لقد اتبعت الحكومة مسارا حذرا ومدروسا للغاية، بالتشاور دائما مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين".واعتبر وزير الخارجية رانغيل في تصريح لشبكة "آر تي بي" العامة أنه "قرار مدروس بعناية".وجاء هذا الإعلان في وقت قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من الثلاثاء الماضي إن "أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزة".وحال قيامها بتلك الخطوة، ستنضم البرتغال بذلك لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الشهر المقبل.