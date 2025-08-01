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ألمانيا تبدأ بإنزال المساعدات جوًا على قطاع غزة
دوليات
2025-08-01 | 07:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
95 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قالت
وزارة الدفاع الألمانية
اليوم الجمعة، إن الجيش بدأ في إنزال إمدادات إغاثة فوق قطاع غزة، بداية عبر رحلتين جويتين لسلاح الجو تحملان نحو 14 طنًا من الإمدادات.
وقال
وزير الدفاع
بوريس بيستوريوس
"لا يمكن للرحلات الجوية أن تقدم سوى مساهمة صغيرة جدًا في تزويد المتضررين على الأرض بالضرورات الأساسية"، مضيفًا أنه يتوقع من
إسرائيل
"ضمان دخول إمدادات إنسانية شاملة" لسكان القطاع، بحسب "رويترز".
وذكرت
وزارة الخارجية الألمانية
أن
برلين
تعهدت أيضًا بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.
وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع العاهل
الأردني
الملك
عبد الله الثاني
في برلين قبل أيام، قال المستشار الألماني
فريدريش ميرتس
إن طائرتين ألمانيتين ستنقلان مساعدات من
الأردن
لإسقاطها جوًا في غزة بدءًا من يوم الأربعاء، واصفًا ذلك بأنه إشارة بسيطة، ولكنها مهمة.
وأضاف أن بلاده سترسل طائرتين من طراز (إيه 400 إم) إلى الأردن بالتنسيق مع
فرنسا
وألمانيا.
وحذّر كل من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة
الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة (فاو) من أنّ الوقت ينفد وباتت غزة "على شفير مجاعة شاملة".
وفرضت إسرائيل حصارًا مطبقًا على غزة في الثاني من مارس/ آذار بعدما انهارت محادثات وقف إطلاق النار، وفي أواخر مايو/ أيار، بدأت السماح باستئناف إدخال كميات صغيرة من المساعدات، في ظل تفاقم المخاوف من المجاعة.
وفي ظل تزايد الانتقادات الدولية، أعلنت إسرائيل الأحد الماضي عن "هدنة تكتيكية" يومية ومحدودة في بضع مناطق، فيما سمحت لشاحنات المساعدات بالمرور عبر معبرين حدوديين إلى غزة، ولطائرات بإلقاء المساعدات فوق القطاع.
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