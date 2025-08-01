الحوثيون: استهدفنا مطار "اللد" بن غوريون بصاروخ فرط صوتي

أعلنت حركة الحوثيون،اليوم الجمعة، استهداف مطار "اللد" بن غوريون بصاروخ فرط صوتي.

وقال الحركة في بيان مقتضب: انه" تم استهداف مطار "اللد" بن غوريون بصاروخ فرط صوتي من طراز فلسطين-2".

وفي وقت سابق، اعلنت وسائل اعلام اسرائيلية اغلاق مطار بعد رصد صاروخ متوجه من .