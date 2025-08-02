مسؤول اماراتي يوجه رسالة الى دول الخليج بسبب صدام حسين

وقال قرقاش في منشور على منصة (X) تابعته ، إن "غزو عام 1990 شكّل لحظة وعي حاسمة لجيل كامل في ".وأضاف في منشوره بمناسبة الذكرى الـ35 للغزو أن "الدرس الأهم هو أن "الوطن أولا وأبدا"، محذرًا من الانخداع بالشعارات.وأكد أن "التضامن الخليجي هو السند الحقيقي"، مشددا "على أهمية ترسيخ هذا الوعي لدى الأجيال الجديدة".وجاءت تغريدة قرقاش تزامنا مع الذكرى الـ35 للغزو العراقي للكويت، في 2 آب عام 1990.