إيران: تهديدات إسرائيل "قائمة 100%".. وجاهزون للرد بصواريخنا ومسيراتنا

ونقلت للأنباء الرسمية (إرنا) عن قوله "يجب اعتبار التهديد بنسبة 1% تهديدا بنسبة 100%، يجب ألا نقلل من شأن العدو وألا نعتبر تهديداته منتهية".وأضاف حاتمي أن قوة الصواريخ والطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية "لا تزال جاهزة للعمليات".وشنت والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران ضربات على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما، وردت على إسرائيل بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.وفي الشهر الماضي، حذر الإسرائيلي من أن بلاده ستضرب مجددا إذا تعرضت للتهديد.