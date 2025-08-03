إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"

وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إنه "وفقا لتقرير صادر عن أمانة يوم الأحد، يراجع الخطط الدفاعية ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".وأوضحت أن رئيس الجمهورية وهو من يرأس المجلس، ويضم قادة القوات المسلحة، وقياداتها، وبعض الوزارات ذات الصلة.ونقل موقع " إنترناشيونال"عن تقرير لوكالة " " أن هذا المجلس يضم كلا من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، ، في للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم ".وتابعت أن تأسيس هذا المجلس يأتي استنادا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه.